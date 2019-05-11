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    У штабі ООС підтвердили поранення українського військового: мапа боїв

    • Розсилка
    У штабі ООС підтвердили поранення українського військового: мапа боїв
    Ілюстративне фото

    сі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»

    Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

    Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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    з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;

    зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялося раніше, 10 травня озброєні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання мінських угод.

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