Виробник шоколаду Milka й печива Oreo отримав рекордні прибутки в РФ – Reuters

Компанія зазначала, що її бізнес в Росії забезпечує «стабільне зберігання товарів, які є щоденними продуктами харчування для звичайних людей»

Американська транснаціональна компанію з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International, яка внесена до списку спонсорів війни від НАЗК відзвітувала про «найбільші ніж коли-небудь» прибутки свого російського бізнесу. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документацію Mondelez, з якою ознайомилось видання.

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У своїй заяві у 2023 році компанії зазначала, що її бізнес в Росії забезпечує «стабільне зберігання товарів, які є щоденними продуктами харчування для звичайних людей», і що призупинення діяльності «означало б відключення частини продовольства для багатьох сімей, які не мають жодного відношення до війни».

Компанія також заявила про припинення інвестицій у рекламу та повну автономію для російської філії.

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Окрім цього, в компанії зазначили, що «продукти, які продаються в Росії, тепер виробляються і поширюються на місцевому рівні, без імпорту готової продукції з Європи в Росію або експорту з Росії в Європу».

Однак, згідно із записками, з якими ознайомилось Reuters, російська філія Mondelez отримала нового гендиректора, який підпорядковується особі, яка своєю чергою підпорядковується президенту Mondelez у Європі, Вінсу Груберу.

13 лютого в окремій службовій записці Грубер повідомив, що новим генеральним менеджером в Росії стане Олексій Блінов. Згідно з даними LinkedIn, Блінов є фінансовим директором компанії Mondelez, що базується в Москві.

У своєму річному звіті, опублікованому на початку цього місяця, компанія заявила, що її російський бізнес є більш прибутковим, ніж будь-коли раніше.

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Продукти не підпадають під жодні міжнародні санкції, тому Mondelez може продовжувати російський бізнес майже безперешкодно.

Нагадаємо, відома компанія Mondelez International, що володіє такими брендами, як Milka, Oreo, Toblerone, Trident, Cadbury та Alpen Gold, не зважилася на повний вихід з Росії після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україні, як це зробили десятки інших світових брендів. Навпаки, виробники заробляють все більше і залишати країну не збираються.