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Рада ЄС та Європарламент погодили створення Українського фонду на 50 млрд євро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Рада ЄС та Європарламент погодили створення Українського фонду на 50 млрд євро
фото з відкритих джерел

Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент

Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

«ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС», – сказав міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем.

Цей механізм фінансової підтримки для України буде структурований за трьома компонентами:

  • Перший компонент включає підготовку «Плану України» урядом, який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. З цим планом пов'язана фінансова підтримка ЄС у формі грантів і позик.
  • Другий компонент передбачає, що в рамках Українського рамкового інвестиційного інструменту ЄС надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і буде поєднувати гранти та кредити від державних та приватних інституцій. 
  • Третій компонент охоплює допомогу при вступі до ЄС та інші заходи підтримки для гармонізації законодавства та проведення структурних реформ.

Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду. Загальний бюджет фонду 50 мільярдів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти виділятимуть через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити виділятимуть шляхом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

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Теги: Європарламент бюджет фінансування парламент Європейський союз

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