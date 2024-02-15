Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»

Голова «Укренерго» наголосив, що опалювальний сезон ще не закінчився і все ще можуть настати холодні періоди

Останнім часом окупанти посилили обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області. Про це в ході радіоефіру заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах – останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину. Але окрім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюсь, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам», – сказав він.

Водночас Кудрицький додав, що не варто розслаблятися й нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії. Голова «Укренерго» наголосив, що опалювальний сезон ще не закінчився і все ще можуть настати холодні періоди, які призводять до зростання споживання електроенергії, і, як наслідок, до збільшення навантаження на енергосистему.

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«По-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження», – підкреслив Кудрицький.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України постійно зазнає обстрілів, тому потрібно бути вдячними Силам Протиповітряної оборони, які збивають більшість ракет та дронів.

Нагадаємо, ворог посилив інтенсивність ударів по прифронтових енергооб’єктах. Окупанти обрали нову тактику обстрілу енергосистеми і днями вониобстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій, а також вдарили по вугільній інфраструктурі.