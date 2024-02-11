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Прайс-кепи обмежують можливості України в імпорті електроенергії для покриття дефіциту в системі – «Центр Разумкова»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Прайс-кепи обмежують можливості України в імпорті електроенергії для покриття дефіциту в системі – «Центр Разумкова»

Омельченко: Виникає ситуація, коли в Україні є потреба в імпортній електроенергії, однак ми не можемо купляти її у європейських країн

Встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) обмежують можливості для імпорту електроенергії, коли потрібно покривати дефіцит в енергосистемі. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Він розповів, що імпорт електроенергії дуже допомагає Україні. Без нього було б неможливо покривати дефіцит в енергосистемі і споживачам довелося б деякий час бути без світла. Водночас в години профіциту Україна експортує надлишкову електроенергію своїм європейським сусідам.

«Така вільна торгівля з операторами, вірніше через енергетичні системи Європейського союзу - це дуже вигідно для України. І я б так сказав, що Україна вже сьогодні вступила і є повноцінним членом Європейського союзу в сфері електричної енергії», – наголосив Омельченко.

Однак наразі існує комерційне обмеження, яке в деякі періоди часу заважає вільному проведенню імпорту електроенергії.

«У нас технічна можливість існує, але є проблеми з комерційною можливістю, оскільки у нас законодавство України з точки зору комерції, воно не зовсім відповідає і не тотожне тої моделі, яка існує в Європейському союзі. У нас існують прайс-кепи, тобто граничні ціни, які значно обмежують можливість торгівлі, і ці граничні ціни на порядок є нижчими, ніж в Європейському союзі», – пояснив експерт.

Омельченко додав, що через це в певні моменти виникає ситуація, коли в Україні є потреба в імпортній електроенергії, однак ми не можемо купляти її у європейських країн, бо це економічно не вигідно через діючі прайс-кепи.

«Просто ніхто не продасть тобі в збиток, я б так сказав. Я думаю, що нам треба йти до того, щоб вирівняти і цю, вирішити проблему», – підсумував він.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький також заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) не мають заважати імпорту електроенергії.

Теги: імпорт Укренерго електроенергія

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Економіка

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