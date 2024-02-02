Мобілізація та переозброєння: скільки бюджетних коштів потрібно

Цього року 41% військового бюджету України має піти на мобілізацію і переозброєння

Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд грн. Про це розповіла очільниця комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

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За її словами, мобілізація у поточному році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.

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Роксолана Підласа відзначила, що Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд грн.

«Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн – це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону», – зауважила Підласа.

Керівниця бюджетного комітету ВРУ додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим «ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби».

Раніше повідомлялось, що в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш. Йшлось про людей, які заробляють понад 20 тис. грн. Військовий збір нардепка запропонувала підвищити з 1,5% до 3%.

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Проте користувачі мережі відразу ж звернули увагу на схильність до розкоші і у самої депутатки. Ті, хто відреагував на заяви Підласої з обуренням, зауважують, сама нардепка обирає для себе люксові бренди. Речі депутатки коштують у рази більше, аніж середня зарплата українців. Так, до прикладу, у одному з образів голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету помітили зелену сатинову блузу від Gucci за $1700.