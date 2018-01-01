У Сирії на складі боєприпасів підірвалося 15 російських найманців

Росіяни супроводжували сили Асада при просуванні до нафтових і газових родовищ на східних берегах Євфрату

У Сирії в результаті вибуху на складі боєприпасів загинули 15 російських найманців приватної військової компанії. [READ_MORE] Як повідомляє The Guardian, посилаючись на Сирійську групу з моніторингу дотримання прав людини, інцидент стався на сховищі боєприпасів у місті Табія Джазіра в провінції Дейр-Ез-Зор. Як розповіли в моніторинговій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни супроводжували сили Асада при просуванні до нафтових і газових родовищ на східних берегах Євфрату

У Сирії в результаті вибуху на складі боєприпасів загинули 15 російських найманців приватної військової компанії.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на Сирійську групу з моніторингу дотримання прав людини, інцидент стався на сховищі боєприпасів у місті Табія Джазіра в провінції Дейр-Ез-Зор. Як розповіли в моніторинговій групі, компанія відповідала за «захист нафтових і газових родовищ, контрольованих режимом Асада».

Відзначається, що росіяни супроводжували сили сирійського режиму при просуванні до нафтових і газових родовищ на східних берегах Євфрату, контрольованих сирійською опозицією. Спостерігачі припускають, що сили Асада намагалися отримати доступ до зброї, що знаходиться на складі, однак привели у дію пастку з вибуховим пристроєм.

Повідомляється, що від вибуху загинули 23 особи, 15 з яких були росіянами. Інші втрати, як передбачається, припали на сили сирійського режиму.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнер» перевищила 200 осіб.