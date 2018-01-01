Лавров скаржиться на дії американців в Сирії - при цьому Росія в Україні діє аналогічно
- Сьогодні, 16:01
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Розсилка
Американці в Сирії свого прапора не соромляться, не розповідають про добровольців з числа шахтарів і трактористів
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Из этого можно было сделать загадку. Я тут подобрал несколько цитат с одной пресс-конференции. Тема: война. После беглого просмотра можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму.
Но на самом деле это не так.
Это Сергей Лавров жалуется на действия американцев в Сирии. При этом Россия в Украине действует аналогично.
В чём разница? Ёё нет, разве что президент РФ продолжает использовать мантру про «одиннарод» и «мыжебратья». Пора бы Кремлю уже эту формулировку использовать по отношению к Сирии, но вряд ли все сирийцы с этим согласятся. Особенно те, которым на головы падают русские бомбы.
И да, американцы в Сирии своего флага не сковывают и не стесняются; не рассказывают бредни о добровольцах из числа шахтеров и трактористов.
А цитаты вот:
- «создают некое квазигосударство в крупной части территории этой страны»
- «это все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности»
- «на этой территории создаются самостоятельные, независимые от столицы местные органы власти»
- «туда направляются финансовые средства, чтобы эти органы власти функционировали и оснащались вооружением, при их поддержке там возникают правоохранительные органы»
- «мы эти вопросы задавали не раз, но внятные ответы на них не получаем за исключением общего лозунга, чтобы мы не волновались и что они за территориальную целостность»
- «они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс»
- «эти действия эти осуществляются без приглашения».
И самая главная, так сказать в третью годовщину Минска-2:
- «они хотят там остаться надолго, если не навсегда».
Джерело: блог Романа Цимбалюка