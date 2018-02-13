У Сирії нарахували вже 300 убитих і поранених російських бойовиків Вагнера

Поранені, які були евакуйовані з Сирії за останні кілька днів, були відправлені до чотирьох російських військових лікарень

У Сирії унаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або поранені близько 300 людей, які працюють у російській прокремлівській приватній військовій компанії. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на свої джерела у Росії. Російський військовий лікар повідомив, що близько 100 людей вбиті,



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Поранені, які були евакуйовані з Сирії за останні кілька днів, були відправлені до чотирьох російських військових лікарень

У Сирії унаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або поранені близько 300 людей, які працюють у російській прокремлівській приватній військовій компанії.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на свої джерела у Росії.

Російський військовий лікар повідомив, що близько 100 людей вбиті, а джерело, яке знайоме з кількома бійцями, заявило, що кількість загиблих людей понад 80 людей.

Російські чиновники заявили, що п’ятеро громадян, можливо, були вбиті, але вони не мали стосунку до збройних сил Росії.

Поранені, які були евакуйовані з Сирії за останні кілька днів, були відправлені до чотирьох російських військових лікарень, повідомили п’ятеро джерел, які знайомі з цією справою.

За даними військового лікаря, один з медиків, який прилетів до Сирії на одному з останніх літаків, повідомив, що наприкінці минулого тижня вбито близько 100 російських силовиків, 200 поранені.

Лікар, який розмовляв з Reuters, зазначив, що більшість жертв – це російські приватні військові контрактники.

Варто зазначити, що багато хто з росіян, які були убиті або поранені в Сирії, брали участь в агресії РФ на Донбасі (мова йде про членів «групи Вагнера» - ПВК «Вагнера» (приватної військової компанії).

Водночас у МЗС Росії 15 лютого заявили, що внаслідок авіаудару в Сирії, за попередніми даними, загинули п’ять людей, імовірно, громадян Росії. Повідомлення про загибель «десятків і сотень» росіян речниця МЗС Росії назвала «класичною дезінформацією».

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Пізніше американське видання Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією, опублікувало інформацію про те, що під час цієї атаки загинули 200 росіян.

Крім того, казачий атаман Олег Сурнін з уральського міста Азбест, де жили деякі із загиблих, сказав в інтерв'ю виданню Znak.com, що має інформацію про 217 загиблих росіян.

А кремлівське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських найманців після удару США. За даними їх джерел, загинули 13 громадян Росії.

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив можливості присутності на території Сирії громадян Росії, які офіційно не належать до Збройних сил Росії.