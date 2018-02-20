У Сирії обстріляли російський Центр з примирення
- Сьогодні, 07:03
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Розсилка
Зруйнована будівля в Сирії, архівне фото
Постраждалих серед російських військовослужбовців немає
У Сирії озброєні формування з Східної Гути атакували житлові квартали і готелі Дамаска, а також російський Центр щодо примирення ворогуючих сторін.
Про це повідомляє «Риа Новости».
«Є значні руйнування і жертви серед мирного населення. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає», − йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Сирії існують чотири зони деескалації: на кордоні провінцій Ідліб і Хама, в провінції Хомс, в передмісті Дамаска Східної Гути, а також в провінції Дераа.
Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.
У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.
До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.
Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.