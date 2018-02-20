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    У Сирії обстріляли російський Центр з примирення

    Постраждалих серед російських військовослужбовців немає
    У Сирії озброєні формування з Східної Гути атакували житлові квартали і готелі Дамаска, а також російський Центр щодо примирення ворогуючих сторін. Про це повідомляє «Риа Новости». «Є значні руйнування і жертви серед мирного населення. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає», − йдеться в
    • Сьогодні, 07:03
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    <p>Зруйнована будівля в Сирії, архівне фото</p>

    Зруйнована будівля в Сирії, архівне фото

    Постраждалих серед російських військовослужбовців немає

    У Сирії озброєні формування з Східної Гути атакували житлові квартали і готелі Дамаска, а також російський Центр щодо примирення ворогуючих сторін.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    «Є значні руйнування і жертви серед мирного населення. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає», − йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Сирії існують чотири зони деескалації: на кордоні провінцій Ідліб і Хама, в провінції Хомс, в передмісті Дамаска Східної Гути, а також в провінції Дераа.

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

    До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

    Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

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