У Сирії обстріляли російський Центр з примирення

Постраждалих серед російських військовослужбовців немає

У Сирії озброєні формування з Східної Гути атакували житлові квартали і готелі Дамаска, а також російський Центр щодо примирення ворогуючих сторін. Про це повідомляє «Риа Новости». «Є значні руйнування і жертви серед мирного населення. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає», − йдеться в



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Зруйнована будівля в Сирії, архівне фото

Постраждалих серед російських військовослужбовців немає

У Сирії озброєні формування з Східної Гути атакували житлові квартали і готелі Дамаска, а також російський Центр щодо примирення ворогуючих сторін.

Про це повідомляє «Риа Новости».

«Є значні руйнування і жертви серед мирного населення. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає», − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Сирії існують чотири зони деескалації: на кордоні провінцій Ідліб і Хама, в провінції Хомс, в передмісті Дамаска Східної Гути, а також в провінції Дераа.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.