У Славському вночі згорів готель, людей евакуювали



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У Славському горів готель

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

У селищі міського типу Славське Сколівського району Львівської області в ніч на вівторок, 19 лютого, в готелі спалахнула пожежа, рятувальникам довелось евакуювати людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла о 00:07 в чотирьохповерховій будівлі з мансардою готелю «Терем». О 06:06 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі близько тисячі квадратних метрів.

Також напередодні, у селищі міського типу Клевані Рівненського району горів торговий центр. Пожежу гасили вночі, отже експерти причину загоряння мають встановити вже зранку 19 лютого.

Нагадаємо, 17 лютого у Харкові невідомі підпалили два цехи фірми з виробництва і продажу комплектувальних для взуття і шкіргалантереї.Відомо, що пожежа на взуттєвому складі сталася на першому поверсі нежитлового п'ятиповерхового будинку на площі близько 400 кв. метрів.