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    У Славському вночі згорів готель, людей евакуювали

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    <span>У Славському горів готель</span> - У Славському вночі згорів готель, людей евакуювали
    У Славському горів готель

    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

    У селищі міського типу Славське Сколівського району Львівської області в ніч на вівторок, 19 лютого, в готелі спалахнула пожежа, рятувальникам довелось евакуювати людей.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Пожежа виникла о 00:07 в чотирьохповерховій будівлі з мансардою готелю «Терем». О 06:06 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі близько тисячі квадратних метрів.

    Також напередодні, у селищі міського типу Клевані Рівненського району горів торговий центр. Пожежу гасили вночі, отже експерти причину загоряння мають встановити вже зранку 19 лютого. 

    Нагадаємо, 17 лютого у Харкові невідомі підпалили два цехи фірми з виробництва і продажу комплектувальних для взуття і шкіргалантереї.Відомо, що пожежа на взуттєвому складі сталася на першому поверсі нежитлового п'ятиповерхового будинку на площі близько 400 кв. метрів.

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