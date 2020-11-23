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    У Словаччині розбився автобус з українцями, загинула жінка

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    Аварія сталась&nbsp;у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї - У Словаччині розбився автобус з українцями, загинула жінка
    Аварія сталась у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї

    Український водій Mercedes Sprinter імовірно заснув за кермом та врізався у вантажівку Iveco

    У понеділок, 23 листопада, в Словаччині автобус з громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. В результаті загинула 62-річна пасажирка.

    Про це інформує поліція Словаччини на своїй сторінці в Facebook.

    Зазначено, що ДТП сталося на трасі R1 у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї.

    За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes заснув за кермом і врізався у цистерну, яка рухалася перед ним в попутному напрямку.

    Відзначається, що в результаті ДТП загинула 62-річна пасажирка. Водій і ще один пасажир отримали травми й були госпіталізовані в лікарню.

    При цьому тест на алкоголь в обох водіїв показав негативний результат.

    Правоохоронці з'ясовують обставини й причини аварії.

    Теги: ДТП Словаччина водій поліція
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