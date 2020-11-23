У Словаччині розбився автобус з українцями, загинула жінка
Український водій Mercedes Sprinter імовірно заснув за кермом та врізався у вантажівку Iveco
У понеділок, 23 листопада, в Словаччині автобус з громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. В результаті загинула 62-річна пасажирка.
Про це інформує поліція Словаччини на своїй сторінці в Facebook.
Зазначено, що ДТП сталося на трасі R1 у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes заснув за кермом і врізався у цистерну, яка рухалася перед ним в попутному напрямку.
Відзначається, що в результаті ДТП загинула 62-річна пасажирка. Водій і ще один пасажир отримали травми й були госпіталізовані в лікарню.
При цьому тест на алкоголь в обох водіїв показав негативний результат.
Правоохоронці з'ясовують обставини й причини аварії.