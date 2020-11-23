Нічне ДТП у Києві: рятувальники вирізали водія з понівеченого авто (фото)

У результаті ДТП чоловіка було затиснуто між панеллю приладів та сидінням

Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці

У понеділок, 23 листопада, на світанку на перехресті просп. Любомира Гузара та вул. Вацлава Гавела у Солом'янському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 4:46.

На місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Бійці встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловіка, 1951 року народження, було затиснуто між панеллю приладів та сидінням.

За допомогою електроінструменту рятувальники деблокували водія та передали фахівцям медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка з переломом руки.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пресслужба ДСНС не повідомляє деталі ДТП.

Як повідомлялося, 22 листопада на перехресті вулиці Газопровідної та Великої Кільцевої дороги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lada, Kia та Toyota.