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    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)

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    Внаслідок зіткнення з автомобілем Lada Kia та Toyota вилетіли з дороги - Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Внаслідок зіткнення з автомобілем Lada Kia та Toyota вилетіли з дороги
    Фото: Київ оперативний

    ДТП сталося з вини водія автомобіля Lada

    У неділю, 22 листопада, близько 17:40 на перехресті вулиці Газопровідної та Великої Кільцевої дороги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lada, Kia та Toyota.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Попередньо, водій Lada їхав зі сторони Мінського проспекту і, повертаючи на Газопровідну, не надав перевагу автомобілям Toyota та Kia, які рухалися головною дорогою (у бік Мінського проспекту).

    Внаслідок зіткнення з автомобілем Lada Kia та Toyota вилетіли з дороги.

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    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)
    Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)

    Постраждала водійка Kia, яку було госпіталізовано до лікарні.

    На місці працювали правоохоронці, які спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

    Як повідомлялося, 8 листопада на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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