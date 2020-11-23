Дві автівки в кюветі, водійка в лікарні: на Окружній сталося серйозне ДТП (фото, відео)

Внаслідок зіткнення з автомобілем Lada Kia та Toyota вилетіли з дороги

ДТП сталося з вини водія автомобіля Lada

У неділю, 22 листопада, близько 17:40 на перехресті вулиці Газопровідної та Великої Кільцевої дороги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lada, Kia та Toyota.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Попередньо, водій Lada їхав зі сторони Мінського проспекту і, повертаючи на Газопровідну, не надав перевагу автомобілям Toyota та Kia, які рухалися головною дорогою (у бік Мінського проспекту).

Внаслідок зіткнення з автомобілем Lada Kia та Toyota вилетіли з дороги.

Постраждала водійка Kia, яку було госпіталізовано до лікарні.

На місці працювали правоохоронці, які спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

Як повідомлялося, 8 листопада на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.