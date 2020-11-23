У столиці п’яний водій розтрощив п’ять автівок і провіз жінку на капоті (фото)

Стан алкогольного сп'яніння водія перевищував дозволений рівень у 13 разів

Під час нічного патрулювання столичні патрульні виявили на проспекті Академіка Глушкова автопригоду за участю чотирьох автомобілів. На місці інспектори з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ здійснив рух на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілями Кіа Niro та Fiat. Унаслідок зіткнення від автомобіля Kia Niro відірвалося колесо та завдало механічних ушкоджень автомобілю Kia Sportage.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у керманича ВАЗ. На вимогу патрульних той погодився пройти процедуру освідування на приладі Драгер. Результат вражає – 2,68 проміле, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.

Під час складання матеріалів на 59-річного керманича інспектори отримали інформацію, що до цього ДТП чоловік встиг вчинити ще одне на Деміївській площі: здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet та втік з місця. Зі слів учасників пригоди, не зупинило керманича навіть те, що пасажирка автомобіля Chevrolet опинилася на капоті ВАЗ.

Патрульні склали на керманича ВАЗ протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), два протоколи за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), та протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, 22 листопада на перехресті вулиці Газопровідної та Великої Кільцевої дороги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lada, Kia та Toyota.