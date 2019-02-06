У справі про резонансну ДТП у Харкові пройдуть дебати



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ДТП у Харкові, в якій загинули 6 людей, сталася 18 жовтня 2017 року

Суд майже закінчив розгляд справи із двома підозрюваними: Зайцевою та Дроновим

Київський районний суд міста Харкова призначив на 6 лютого дебати у кримінальному провадженні щодо ДТП у центрі Харкова, у якій загинули шестеро людей.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

«На 6 лютого, на середу, призначено дебати на 14 годину», - зазначили у прокуратурі.

Раніше суддя у кримінальному провадженні про ДТП у Харкові заявив, що суд майже закінчив судовий розгляд.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

Київський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави Зайцевій та Дронову до 16 лютого.

Джерело: УНН