У справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині оголошено підозру неповнолітньому



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Внаслідок одного із пострілів когось із чотирьох осіб Кирило отримав смертельне поранення

Під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб

16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості, де перебував 5-річний Кирило Тлявов – хлопчик, який отримав смертельні травми в Переяслав-Хмельницькому, повідомлено про підозру.

Про це 18 липня заявили у пресслужбі прокуратури Київської області.

«Під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб. З них - двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній», - повідомили в прокуратурі.

Усі вони, як зазначається, перебували на території домоволодіння одного із підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях у місцевості, де перебував потерпілий 5-річний хлопчик. Внаслідок одного із пострілів когось із цих осіб дитина отримала смертельне поранення.

У кримінальному провадженні трьом особам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

«Сьогодні, 18 липня, прокуратурою Київської області погоджено ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також перебував на місці вчинення злочину з іншими підозрюваними та здійснював постріли. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту», - заявили у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з’явився третій підозрюваний.