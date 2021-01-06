У США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію – ЗМІ

Уряд не вважає погрозу правдоподібною, її розслідують як порушення правил авіаційних частот.

Оприлюднення погрози збіглося у часі з роковинами вбивства Касема Сулеймані в Іраку

У США невідомі особи втрутились у роботу нью-йоркських авіадиспетчерів і заявили про намір скерувати літак у будівлю Капітолію. Про це пише CBS News із посиланням на власні джерела.

«Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорк в понеділок почули страхітливе попередження: «У середу ми розіб’ємо літак об Капітолій (будівля, де засідають обидві палати Конгресу). Сулеймані (начальник іранських сил «Кудс» Кассем Сулеймані, якого 3 січня 2020 року ліквідували за наказом Трампа) буде відплачений», ─ йдеться у повідомленні.

CBS нагадує, що оприлюднення погрози збіглося у часі з роковинами вбивства Касема Сулеймані в Іраку. Іран вже давно обіцяє помститися США за цей напад.

«Джерела повідомили CBS News, що Пентагон та інші держагентства були поінформовані про цифровий голосовий запис», ─ стверджує видання.

Зазначається, що уряд не вважає погрозу правдоподібною, її розслідують як порушення правил авіаційних частот.

Джерела повідомили телеканалу, що незалежно від того, чи є загроза можливою, тривогу викликає сам факт втручання у зв'язок між диспетчерами та пілотами.

Наголошується, що сьогодні о 20:00 за київським часом Конгрес США має затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.