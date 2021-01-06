Церемонією вручення премії «Греммі» перенесли через коронавірус

Організатори не підтвердили нову дату, але джерела ЗМІ кажуть, що церемонію планують провести у березні

Під час церемонії планували повністю відмовитися від аудиторії і номінованих артистів

Церемонією вручення премії «Греммі», яка повинна була відбудуться 31 січня, перенесли через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.

Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.

Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії і дозволити провідним виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.

«Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної «Еммі» 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено», – пише видання.

Також наголошується, що в штаті Каліфорнія в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят, встановивши новий одноденний рекорд 74 тисячі нових випадків 4 січня.

До слова, авіасалон у Ле Бурже скасували через коронавірус. Він мав пройти у 2021 році.