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    У світі

    Церемонією вручення премії «Греммі» перенесли через коронавірус

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    Організатори не підтвердили нову дату, але джерела ЗМІ кажуть, що церемонію планують провести у березні - Церемонією вручення премії «Греммі» перенесли через коронавірус
    Організатори не підтвердили нову дату, але джерела ЗМІ кажуть, що церемонію планують провести у березні

    Під час церемонії планували повністю відмовитися від аудиторії і номінованих артистів

    Церемонією вручення премії «Греммі», яка повинна була відбудуться 31 січня, перенесли через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі.

    Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.

    Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.

    Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії і дозволити провідним виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.

    «Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної «Еммі» 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено», – пише видання.

    Також наголошується, що в штаті Каліфорнія в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят, встановивши новий одноденний рекорд 74 тисячі нових випадків 4 січня.

    До слова, авіасалон у Ле Бурже скасували через коронавірус. Він мав пройти у 2021 році.

    Теги: США музика артист епідемія коронавірус
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