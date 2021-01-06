Іран вдруге зажадав від Інтерполу заарештувати Трампа

Іран звинувачує Дональда Трампа у причетності до вбивства генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року

Тегеран звернувся в Інтерпол із запитом заарештувати Трампа і 47 інших американських чиновників

Іран звернувся до Міжнародної організації кримінальної поліції і вимагає оголосити в розшук за червоним циркуляром та заарештувати президента США Дональда Трампа за підозрою у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.

Про це заявив речник судової системи Ірану Голам Хоссейн Ісмаїлі, якого цитує «Аль-Джазіра»

«Ісламська Республіка Іран дуже серйозно стежить за переслідуванням і покаранням тих, хто замовив і скоїв цей злочин», – сказав Ісмаїлі..

На прес-конференції у вівторок він оголосив, що Іран звернувся в Інтерпол з запитом заарештувати Трампа і 47 інших американських чиновників, які, як встановлено розслідуванням, причетні до вбивства високопоставленого генерала минулого року.

Це другий запит Ірану про видачу міжнародного ордера на арешт Трампа і десятків американських чиновників у Пентагоні, Центральному командуванні США та інших організаціях.

Перший був поданий в червні 2020 року. Тоді Інтерпол відхилив запит Ірану, заявивши, що статут організації забороняє будь-яке «втручання політичного, військового, релігійного чи расистського характеру».

Нагадаємо, минулого тижня тисячі людей зібрались у центрі Багдаду, Ірак, щоб вшанувати першу річницю від смерті іранського генерала Касема Сулеймані

3 січня минув рік з вбивства командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Він був ліквідований під час спецоперації США в січні 2019 року.

Як повідомлялося раніше, в ізраїльських ЗМІ поширюється інформація про те, що Ізраїль і Саудівська Аравія звернулися до Дональда Трампа з пропозицією нанести авіаудар по ядерних об'єктах Ірану перед тим, як він залишить посаду президента США в січні.