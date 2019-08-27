На одному моторі: лоукостер здійснив ризикований переліт з Греції до Чехії



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Boeing чеського лоукостера на одному моторі повернувся з Греції

На його борту перебували 170 пасажирів, котрі не були поінформовані про технічну неполадку

Літак Boeing 737 чеського лоукостера Smartwings на одному моторі здійснив переліт з грецького острова Самос в Прагу. Про це 26 серпня ввечері повідомило Чеське радіо.

Незабаром після старту у літака відмовив один з двох моторів. Це сталося минулого четверга над Егейським морем. Командир екіпажу ухвалив рішення не повертатися на Самос.

Він знизив висоту, і через 2,5 години польоту авіалайнер здійснив посадку в Празі. На його борту перебували 170 пасажирів, які не були поінформовані про технічну неполадку.

Управління повітряними цивільними перевезеннями Чехії розслідує обставини, пов'язані з виходом з ладу одного з моторів літака, і причини, з яких після цього командир екіпажу не здійснив екстрену посадку в найближчому аеропорту.

Smartwings грубо порушила правила безпеки пасажирських авіаперевезень, вважають експерти відомства.

Нагадаємо, у серпні літак Boeing 737 чеської авіакомпанії Smartwings, що виконував чартерний рейс з міста Брно в Бургас, через технічну несправність здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Праги. Посадка пройшла в штатному режимі. Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика. Прилад був замінений - і літак вилетів в Бургас.



