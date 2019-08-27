  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На одному моторі: лоукостер здійснив ризикований переліт з Греції до Чехії

    • Розсилка
    <span>Boeing чеського лоукостера на одному моторі повернувся з Греції</span> - На одному моторі: лоукостер здійснив ризикований переліт з Греції до Чехії
    Boeing чеського лоукостера на одному моторі повернувся з Греції

    На його борту перебували 170 пасажирів, котрі не були поінформовані про технічну неполадку

    Літак Boeing 737 чеського лоукостера Smartwings на одному моторі здійснив переліт з грецького острова Самос в Прагу. Про це 26 серпня ввечері повідомило Чеське радіо.

    Незабаром після старту у літака відмовив один з двох моторів. Це сталося минулого четверга над Егейським морем. Командир екіпажу ухвалив рішення не повертатися на Самос.

    Читайте також

    Він знизив висоту, і через 2,5 години польоту авіалайнер здійснив посадку в Празі. На його борту перебували 170 пасажирів, які не були поінформовані про технічну неполадку.

    Управління повітряними цивільними перевезеннями Чехії розслідує обставини, пов'язані з виходом з ладу одного з моторів літака, і причини, з яких після цього командир екіпажу не здійснив екстрену посадку в найближчому аеропорту.

    Smartwings грубо порушила правила безпеки пасажирських авіаперевезень, вважають експерти відомства.

    Нагадаємо, у серпні літак Boeing 737 чеської авіакомпанії Smartwings, що виконував чартерний рейс з міста Брно в Бургас, через технічну несправність здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Праги. Посадка пройшла в штатному режимі. Технічні служби празького аеропорту встановили, що причиною надзвичайної події стала несправність датчика. Прилад був замінений - і літак вилетів в Бургас.


    Читайте також
    Греція Чехія літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ