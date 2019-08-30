У США будь-хто може купити боєздатний винищувач F-16



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У США можна купити винищувач F-16A/B

Бойовий літак можна купити за 8,5 млн. доларів

В Палм Біч (штат Флорида) продається повністю боєздатний винищувач F-16A/B. Про це пише ресурс Air Force Times.

Вартість літака, який може придбати будь-хто, складає 8,5 млн. доларів. Літак доставили в США із Йорданії.

Особливістю літака, який виставлений на продаж, є те, що він не пройшов процес демілітаризації – позбавлення можливості виконувати бойові завдання. Навпаки F-16A/B пройшов необхідну модернізацію. Тепер винищувач має систему нічного бачення, систему передачі даних Link16, можливість використовувати кероване озброєння, новий шолом пілота.

Запас ходу в літака складає 8 тисяч годин.

Компанія Jet Lease, яка продає F-16A/B, також має іще низку винищувачів цього типу різних модифікацій.

Всього американська компанія Lockheed Martin створила до 3 тисяч винищувачів F-16 різних модифікацій, які знаходиться на озброєнні в 25 країн світу.