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    У світі

    Китайська навігаційна система стане конкурентом GPS

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    Вартість проєкту оцінюють у 10 млрд доларів - Китайська навігаційна система стане конкурентом GPS
    Вартість проєкту оцінюють у 10 млрд доларів

    Навігація Beidou-3 охоплює всю поверхню планети

    Відбулась церемонія запуску нової навігаційної супутникової системи Beidou-3. На церемонії запуску був присутній Голова КНР Сі Цзіньпін. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

    Повідомляється, що загальна кількість супутників у програмі становить 55 апаратів. Останній з них був виведений на орбіту в липні цього року. Система охоплює сигналом всю планету і є конкурентом американському GPS.

    Нагадаємо, що реалізація проєкту почалась у 2000 і відбувалася у три етапи: створення навігації на території Китаю, створення навігації у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до 2012 та покриття сигналом всієї поверхні планети. За неофіційними даними реалізація проєкту оцінюється у 10 млрд доларів.

     

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