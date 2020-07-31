Китайська навігаційна система стане конкурентом GPS



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Вартість проєкту оцінюють у 10 млрд доларів

Навігація Beidou-3 охоплює всю поверхню планети

Відбулась церемонія запуску нової навігаційної супутникової системи Beidou-3. На церемонії запуску був присутній Голова КНР Сі Цзіньпін. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Повідомляється, що загальна кількість супутників у програмі становить 55 апаратів. Останній з них був виведений на орбіту в липні цього року. Система охоплює сигналом всю планету і є конкурентом американському GPS.

Нагадаємо, що реалізація проєкту почалась у 2000 і відбувалася у три етапи: створення навігації на території Китаю, створення навігації у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до 2012 та покриття сигналом всієї поверхні планети. За неофіційними даними реалізація проєкту оцінюється у 10 млрд доларів.