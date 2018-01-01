У США прокоментували ймовірність зустрічі Трампа з Порошенком

У Білому домі заявили, що Порошенко і Трамп будуть мати можливість обговорити низку питань

У планах Білого дому немає повноформатної зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Петром Порошенком на полях Давоського форуму, але у глав держав буде можливість обговорити низку питань. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на на офіційного представника адміністрації президента США. «Така зустріч не запланована, але



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Зустріч Порошенка з Трампом

У Білому домі заявили, що Порошенко і Трамп будуть мати можливість обговорити низку питань

У планах Білого дому немає повноформатної зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Петром Порошенком на полях Давоського форуму, але у глав держав буде можливість обговорити низку питань.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на на офіційного представника адміністрації президента США.

«Така зустріч не запланована, але лідери можуть зустрітися один з одним на одному із заходів», – пояснили в Білому домі.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.