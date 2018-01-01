У США прокоментували ймовірність зустрічі Трампа з Порошенком
- Сьогодні, 04:34
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У Білому домі заявили, що Порошенко і Трамп будуть мати можливість обговорити низку питаньУ планах Білого дому немає повноформатної зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Петром Порошенком на полях Давоського форуму, але у глав держав буде можливість обговорити низку питань.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на на офіційного представника адміністрації президента США.
«Така зустріч не запланована, але лідери можуть зустрітися один з одним на одному із заходів», – пояснили в Білому домі.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.
Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.
Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.