У США розбився літак морської піхоти



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Пілот зміг успішно катапультуватися

Штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США розбився в штаті Північна Кароліна.

Про це повідомляє сайт військово-морського інституту США.

Пілот зміг успішно катапультуватися. Його доставили в медичний центр East Carolina в Нью-Берні для подальшого обстеження. Начальник з надзвичайних ситуацій округу Крейвен Стенлі Кайт повідомив, що в результаті аварії штурмовика почалася пожежа, вона була згашеною.

Раніше у Сполучених Штатах у штаті Огайо двомоторний літак Piper PA-31 впав на житловий будинок у місті Мадейра, одна людина загинула. Розбився літак, який належав компанії з міста Брендон, штат Міссісіпі, що вилетів з аеропорту Лункен в штаті Цинциннаті, на ньому виконувалися польоти для фото - і відеозйомок ландшафту.

Також перед цим у Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот. За словами очевидця, аварія виглядала так, ніби літак «просто не впорався з керуванням і врізався прямо в будівлю».