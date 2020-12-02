Covid-фонд на 2021 рік не передбачений – Разумков

За словами нардепа Данила Гетманцева фонд був одноразовою історією і більше не потрібен

На сьогодні парламент не розглядає питання створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом

В Україні у наступному році не планується створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено у 2020. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112 Україна.

«Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного Фонду не передбачалося. Сьогодні тривають дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати говорять, що потрібно створювати додатковий окремий ковідний фонд», - розповів глава парламенту.

За словами Разумкова, з цього питання існує дві позиції. З одного боку, не стільки важливо, чи буде це єдиний фонд, звідки піде фінансування, або це будуть окремі фонди в Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу.

«Важливо, наскільки це правильно буде розраховано, як це буде використовуватися», - зазначив спікер.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив долю коронавірусного фонду у наступному бюджеті. Він запевнив, що фонд був одноразовою історією і більше не потрібен.

Як вже зазначала народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт державного бюджету на 2021 рік не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.