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    У США відкрились виборчі дільниці для голосування українців

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    У США відкрились виборчі дільниці для голосування українців
    Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

    Відкрилася закордонна виборча дільниця у Вашингтоні

    У США почалося голосування українців на виборах позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

    Відкрилася закордонна виборча дільниця у місті Вашингтон №900089. 

    Закордонні виборчі дільниці при посольстві України в США, генконсульстві України у Нью-Йорку, генконсульстві України у Чикаго та генконсульстві України у Сан-Франциско завершать день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України у світі, відзначили в українському диппредставництві.

    Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії.Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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