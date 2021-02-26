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    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)

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    Американські ЗМІ оприлюднили фото та&nbsp;відео протистояння стихії води та&nbsp;морозів - У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    Американські ЗМІ оприлюднили фото та відео протистояння стихії води та морозів
    Фото: Reuters

    Тисячі туристів наприкінці лютого відвідують водоспад

    Через морози та снігопади у США Ніагарський водоспад практично повністю замерз. Американські ЗМІ оприлюднили фото та відео протистояння стихії води та морозів.

    Температура повітря біля Ніагарського водоспаду знизилася до -19°C й перетворила його у крижане королівство. Тисячі туристів наприкінці лютого відвідують водоспад, щоб помилуватися химерними брилами льоду на місці бурхливого потоку води.

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    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    У США химерно замерз Ніагарський водоспад (відео)
    Фото: Reuters

    Біля підніжжя крижаного Ніагарського водоспаду можна побачити ще й веселку.

    Нагадаємо, востаннє Ніагара частково перетворилася у крижану скульптуру в 2019 році, а повністю водоспад замерзав лише у 1848 році, тоді практично зупинився потік води.

    Як зазначалося, у Тернопільській області замерз Джуринський водоспад, розташований у селі Нирків. Наголошується, що через заморозки крижана кірка покрила майже весь водоспад, через перепади температур густина льоду залишилася нерівномірною.

    Теги: США повітря
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