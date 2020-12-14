ЗМІ дізналися перші результати голосування вибірників за президента США

У чинного президента Дональда Трампа 56 голосів вибірників, а у Джо Байдена - 125

У США з'явилися перші результати голосів вибірників за президента. Результати голосування в реальному часі публікує CNN.

За останніми даними, у чинного президента Дональда Трампа 56 голосів вибірників, а у Джо Байдена - 125.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. У штатах, де більшість виборців підтримали Дональда Трампа, голосувати будуть вибірники-республіканці, а там, де переміг Джозеф Байден ─ демократи.

Байден переміг в 25 штатах і в окрузі Колумбія, що має принести йому підтримку 306 вибірників. Для перемоги на виборах необхідні голоси 270 вибірників.

Голосування вибірників ─ це другий ступінь президентських виборів в США. Вибірники грають роль посередників, в основному висловлюючи волю виборців своїх штатів. У більшості штатів і окрузі Колумбія діє правило, яке зобов'язує вибірників голосувати за кандидата, який набрав найбільше голосів пересічних виборців.

Трамп і його прихильники неодноразово вимагали через суд переглянути результати голосування в ключових штатах: Джорджії, Мічигані, Пенсільванії і Вісконсині, які принесли в скарбничку Байдена 62 голоси вибірників. Однак суди відхилили такі скарги, посилаючись на те, що Трамп або не дотримувався належних процедур під час клопотання, або не привів докази на підтримку своїх заяв.

Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.