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    Виборники у Неваді підтримали Байдена

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    Загалом у Байдена наразі 36 голосів виборників, а у Трампа - 56 голосів - Виборники у Неваді підтримали Байдена
    Загалом у Байдена наразі 36 голосів виборників, а у Трампа - 56 голосів

    Перемогу Байдена у штаті Невада оскаржували представники Республіканської партії

    Виборники американського штату Невада віддали свої голоси демократу Джо Байдену. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

    Зазначається, що перемогу Байдена у цьому штаті оскаржували представники Республіканської партії.

    Так, колишній віце-президент США отримав шість голосів виборників у Неваді.

    Загалом у нього станом на зараз 36 голосів.

    Крім Невади, його підтримали виборники Делаверу, Іллінойсу, Нью-Гемпшира та Вермонту.

    Чинному президенту США вже віддали свої голоси виборники Теннессі, Південної Кароліни, Оклахоми, Міссісіпі, Айови, Індіани та Арканзасу. Загалом у Трампа зараз 56 голосів виборників.

    Голосування виборників американських штатів продовжується. Для перемоги на виборах кандидату необхідна підтримка 270 виборників.

    Нагадаємо, республіканці просили суд зупинити сертифікацію виборів у Неваді, де лідирував Байден. Однак суд відхилив клопотання та оголосив Байдена переможцем виборів у Неваді.

    Першими голоси Байдену віддали виборники американського штату Вермонт. У цьому штаті Байден отримав три голоси.

    Як повідомлялося раніше, обраний президент США Джо Байден висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

    Також Байден представив кандидата на пост глави Пентагону. У разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону.

    Також Джо Байден визначився, кого призначить на пост держсекретаря Сполучених Штатів.

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    Теги: США Джозеф Байден партії вибори у США президент
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