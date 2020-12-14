Виборники у Неваді підтримали Байдена

Загалом у Байдена наразі 36 голосів виборників, а у Трампа - 56 голосів

Перемогу Байдена у штаті Невада оскаржували представники Республіканської партії

Виборники американського штату Невада віддали свої голоси демократу Джо Байдену. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Зазначається, що перемогу Байдена у цьому штаті оскаржували представники Республіканської партії.

Так, колишній віце-президент США отримав шість голосів виборників у Неваді.

Загалом у нього станом на зараз 36 голосів.

Крім Невади, його підтримали виборники Делаверу, Іллінойсу, Нью-Гемпшира та Вермонту.

Чинному президенту США вже віддали свої голоси виборники Теннессі, Південної Кароліни, Оклахоми, Міссісіпі, Айови, Індіани та Арканзасу. Загалом у Трампа зараз 56 голосів виборників.

Голосування виборників американських штатів продовжується. Для перемоги на виборах кандидату необхідна підтримка 270 виборників.

Нагадаємо, республіканці просили суд зупинити сертифікацію виборів у Неваді, де лідирував Байден. Однак суд відхилив клопотання та оголосив Байдена переможцем виборів у Неваді.

Першими голоси Байдену віддали виборники американського штату Вермонт. У цьому штаті Байден отримав три голоси.

Як повідомлялося раніше, обраний президент США Джо Байден висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

Також Байден представив кандидата на пост глави Пентагону. У разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону.

Також Джо Байден визначився, кого призначить на пост держсекретаря Сполучених Штатів.