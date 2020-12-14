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    У світі

    У США вчені назвали найбільш заразну групу пацієнтів з коронавірусом

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    <p>Фахівці досліджували виділення живого вірусу в онкохворих</p> - У США вчені назвали найбільш заразну групу пацієнтів з коронавірусом

    Фахівці досліджували виділення живого вірусу в онкохворих

    Фото з відкритих джерел

    Підхопити коронавірус можуть люди з ослабленим імунітетом, або, які страждають від онкологічних захворювань

    Американські вчені назвали заразну групу пацієнтів з Covid-19.Про це йдеться у відкритому листі дослідників, опублікованому у журналі New England Journal of Medicine.

    Як виявилося, пацієнти з ослабленим імунітетом після лікувальних процедур можуть звільнитися від життєздатного SARS-CoV-2 протягом, як мінімум, двох місяців.

    Згідно з діючими рекомендаціями щодо заходів обережності при Covid-19 Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), хворі на Covid-19 заразні десять днів. Тому, дослідники резюмували, що слід переглянути норми щодо пацієнтів з ослабленим імунітетом.

    Крім того, відхилення у роботі імунітету є у людей з ВІЛ-інфекцією та імунодефіцитами, зазначив директор Науково-клінічного центру прецизійної і регенеративної медицини Альберт Різванов.

    Він також припустив, що коронавірус може довше затримуватися в організмі людини, яка перенесла сильний стрес. Фахівець вважає, що дослідження американських вчених змушує переглянути регламент роботи медиків з такими пацієнтами.

    Нагадаємо, що імунолог назвав спосіб перенести коронавірус у легкій формі.

    Теги: здоров'я США карантин коронавірус
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