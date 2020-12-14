У США вчені назвали найбільш заразну групу пацієнтів з коронавірусом

Підхопити коронавірус можуть люди з ослабленим імунітетом, або, які страждають від онкологічних захворювань

Американські вчені назвали заразну групу пацієнтів з Covid-19.Про це йдеться у відкритому листі дослідників, опублікованому у журналі New England Journal of Medicine.

Як виявилося, пацієнти з ослабленим імунітетом після лікувальних процедур можуть звільнитися від життєздатного SARS-CoV-2 протягом, як мінімум, двох місяців.

Згідно з діючими рекомендаціями щодо заходів обережності при Covid-19 Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), хворі на Covid-19 заразні десять днів. Тому, дослідники резюмували, що слід переглянути норми щодо пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Крім того, відхилення у роботі імунітету є у людей з ВІЛ-інфекцією та імунодефіцитами, зазначив директор Науково-клінічного центру прецизійної і регенеративної медицини Альберт Різванов.

Він також припустив, що коронавірус може довше затримуватися в організмі людини, яка перенесла сильний стрес. Фахівець вважає, що дослідження американських вчених змушує переглянути регламент роботи медиків з такими пацієнтами.

Нагадаємо, що імунолог назвав спосіб перенести коронавірус у легкій формі.