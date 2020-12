Трамп не планує одним з перших робити щеплення від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусу одним з перших.

Про це він написав у Twitter.

«Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше в рамках програми (вакцинації населення країни, – ред.), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую брати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час», – зазначив Трамп.

