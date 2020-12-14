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    У світі

    Трамп не планує одним з перших робити щеплення від коронавірусу

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    Раніше ЗМІ повідомили, що п<span>резидента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса можуть одними з перших вакцинувати від Covid-19</span> - Трамп не планує одним з перших робити щеплення від коронавірусу
    Раніше ЗМІ повідомили, що президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса можуть одними з перших вакцинувати від Covid-19

    Чинний президент США сподівається зробити щеплення «у відповідний час»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусу одним з перших.

    Про це він написав у Twitter.

    «Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше в рамках програми (вакцинації населення країни, – ред.), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую брати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час», – зазначив Трамп.

    Напередодні США офіційно схвалили застосування вакцини BioNTech і Pfizer. 

    ЗМІ вже дізналися, як вакцинуватимуть від Covid-19 вище керівництво США. Зокрема, президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса можуть одними з перших вакцинувати від Covid-19.

    Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

    Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: США медицина Дональд Трамп президент щеплення вакцинація влада населення коронавірус
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