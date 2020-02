У столиці Іраку вдруге за 100 років випав сніг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці Іраку вдруге за 100 років випав сніг Фото: AFP

Снігопад може тривати до середи з огляду на дуже холодну погоду

Вдруге за останнє століття у столиці Іраку Багдаді випав сніг — останній зафіксований снігопад у місті був у 2008 році.

Про це пише Aljazeera.

Сніг нерідко випадає на півночі Іраку, особливо у гірській місцевості, проте у Багдаді такі опади — велика рідкість.

Середньодобова температура у Багдаді в лютому становить близько 16 градусів за Цельсієм. Однак зараз в столиці Іраку лише плюс три градуси за Цельсієм.

#Iraq: Snowfall in #Baghdad for the first time in over a decade. pic.twitter.com/FX3XUi7soH — Rudaw English (@RudawEnglish) February 11, 2020

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

«Снігопад може тривати до середи з огляду на дуже холодну погоду. Ця холодна хвиля прийшла з Європи», — заявив речник Іракського метеорологічного центру Амер аль-Джабері.