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    У столиці обстріляли авто футболіста

    Двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик спортсмена
    Столичні правоохоронці розшукують зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє
    • Сьогодні, 10:30
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    Двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик спортсмена

    Столичні правоохоронці розшукують зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик футболіста. З місця події чоловіки втекли автомобілем», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи та направили для проведення експертизи.

    Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з'ясування усіх обставин події та затримання осіб.    

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