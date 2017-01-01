У столиці обстріляли авто футболіста

Двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик спортсмена

Столичні правоохоронці розшукують зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє



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Двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик спортсмена

Столичні правоохоронці розшукують зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик футболіста. З місця події чоловіки втекли автомобілем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи та направили для проведення експертизи.

Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з'ясування усіх обставин події та затримання осіб.