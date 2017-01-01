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    У торговому центрі в штаті Нью-Йорк сталася стрілянина

    В результаті стрілянини в штаті Нью-Йорк були поранені дві людини
    У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal Run у населеному пункті Міддлтаун штату Нью-Йорк сталася стрілянина. Про це повідомляє ABC2News. У поліції підтвердили, що в результаті інциденту були поранені дві людини, а відвідувачі були евакуйовані. У той же час, правоохоронні органи відзначають, що інформація про того, хто стріляв
    • Вчора, 05:59
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    В результаті стрілянини в штаті Нью-Йорк були поранені дві людини

    У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal Run у населеному пункті Міддлтаун штату Нью-Йорк сталася стрілянина.

    Про це повідомляє ABC2News.

    У поліції підтвердили, що в результаті інциденту були поранені дві людини, а відвідувачі були евакуйовані.

    У той же час, правоохоронні органи відзначають, що інформація про того, хто стріляв відсутня.

    Розслідування інциденту триває.

    Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».

    Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».

    Поліція Лондона допитала розшукуваних раніше чоловіків, чия сварка на платформі станції метро Oxford Circus 24 листопада могла призвести до повідомлень про стрілянину.

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