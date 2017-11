У торговому центрі в штаті Нью-Йорк сталася стрілянина

В результаті стрілянини в штаті Нью-Йорк були поранені дві людини

У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal Run у населеному пункті Міддлтаун штату Нью-Йорк сталася стрілянина.

Про це повідомляє ABC2News.

У поліції підтвердили, що в результаті інциденту були поранені дві людини, а відвідувачі були евакуйовані.

У той же час, правоохоронні органи відзначають, що інформація про того, хто стріляв відсутня.

Розслідування інциденту триває.

#breaking reports that a shooting occurred in the Galleria at Crystal Run. Mall located in Middletown NY, about 70 miles north of NYC. Reporter on scene saying NYSP stating 2 shot, perp not in custody. Vic s condition unclear. Occurred about 1 hr ago. pic.twitter.com/PGAxbfkPYH