У торговому центрі в штаті Нью-Йорк сталася стрілянина

В результаті стрілянини в штаті Нью-Йорк були поранені дві людини

У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal Run у населеному пункті Міддлтаун штату Нью-Йорк сталася стрілянина. Про це повідомляє ABC2News. У поліції підтвердили, що в результаті інциденту були поранені дві людини, а відвідувачі були евакуйовані. У той же час, правоохоронні органи відзначають, що інформація про того, хто стріляв



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В результаті стрілянини в штаті Нью-Йорк були поранені дві людини

У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal Run у населеному пункті Міддлтаун штату Нью-Йорк сталася стрілянина.

Про це повідомляє ABC2News.

У поліції підтвердили, що в результаті інциденту були поранені дві людини, а відвідувачі були евакуйовані.

У той же час, правоохоронні органи відзначають, що інформація про того, хто стріляв відсутня.

Розслідування інциденту триває.

#breaking reports that a shooting occurred in the Galleria at Crystal Run. Mall located in Middletown NY, about 70 miles north of NYC. Reporter on scene saying NYSP stating 2 shot, perp not in custody. Vic s condition unclear. Occurred about 1 hr ago. pic.twitter.com/PGAxbfkPYH — Citywide 911 (@Citywide911) 26 листопада 2017 р.

Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».

Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».

Поліція Лондона допитала розшукуваних раніше чоловіків, чия сварка на платформі станції метро Oxford Circus 24 листопада могла призвести до повідомлень про стрілянину.