У Стразбурзі в новорічну ніч спалили понад 200 автомобілів
Поліцейські затримали 40 осіб, яких підозрюють у підпалахУ франзузькому Страсбурзі в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів, в результаті чого вогнем знищено 220 машин.
Про це пише видання DNA.
Зазначаєтьтся, що поліцейські вже затримали 40 осіб, яких підозрюють у цих підпалах. Інциденти спалахнули у західних районах міста.
Крім того ініціатори масових підпалів нападали також на рятувальників, яки виїздили на гасіння вогню.
LAWLESS - Gangs Set Cars On Fire During New Year's Eve Chaos In Strasbourg, France.pic.twitter.com/6BXVyXNvy9— Global Breaking News (@GBNReports) 1 січня 2020 р.
«Оснащені залізними прутами молоді люди напали на пожежну бригаду. Вони чіплялися за пожежну вантажівку, по якій вони поцілили металевими ломами», - зазначив Тьєррі Карбінер, президент департаменту пожежно-рятувальної служби.
#France— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 1 січня 2020 р.
220 vehicles set on fire in EU capital #Strasbourg pic.twitter.com/UHGEDGvbhh
Він також опублікував у соціальних мережах фотографії транспортного засобу з розбитими вікнами.
Заступник мера Страсбурга з питань безпеки Робер Ерман зазначив, що подібної ситуації у місті не було досить давно.
«У нас ніколи не було такої ситуації вже багато років. Я ніколи не бачив, щоб так робили: машини підпалювали на парковках під вікнами будинків. Усі квартали Страсбурга були так чи інакше зачеплені заворушеннями», - сказав Ерман.
Strasbourg 2020. pic.twitter.com/ECe49OoKVq— ·۰• (@Nws_MENA) 1 січня 2020 р.
Також, кілька співробітників правоохоронних органів отримали поранення в ході придушення заворушень. Спалахи заворушень у Страсбурзі тривали майже до ранку.
ils sont chauds à Strasbourg pic.twitter.com/lZMVTShyNF— ً (@jxdnt) 1 січня 2020 р.
Крім того, ЗМІ повідомляють про мінімум одного постраждалого від вибуху автомобіля. Схожі інциденти були зафіксовані у містах Оберні, Мюлуз, Мютціг, Селестат і Барре.