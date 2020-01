У Стразбурзі в новорічну ніч спалили понад 200 автомобілів

Поліцейські затримали 40 осіб, яких підозрюють у підпалах

У франзузькому Страсбурзі в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів, в результаті чого вогнем знищено 220 машин.

Про це пише видання DNA.

Зазначаєтьтся, що поліцейські вже затримали 40 осіб, яких підозрюють у цих підпалах. Інциденти спалахнули у західних районах міста.

Крім того ініціатори масових підпалів нападали також на рятувальників, яки виїздили на гасіння вогню.

LAWLESS - Gangs Set Cars On Fire During New Year's Eve Chaos In Strasbourg, France.pic.twitter.com/6BXVyXNvy9