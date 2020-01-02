У Стразбурзі в новорічну ніч спалили понад 200 автомобілів



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У Стразбурзі в новорічну ніч спалили понад 200 автомобілів Фото: Elise Lacroix

Поліцейські затримали 40 осіб, яких підозрюють у підпалах

У франзузькому Страсбурзі в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів, в результаті чого вогнем знищено 220 машин.

Про це пише видання DNA.

Зазначаєтьтся, що поліцейські вже затримали 40 осіб, яких підозрюють у цих підпалах. Інциденти спалахнули у західних районах міста.

Крім того ініціатори масових підпалів нападали також на рятувальників, яки виїздили на гасіння вогню.

LAWLESS - Gangs Set Cars On Fire During New Year's Eve Chaos In Strasbourg, France.pic.twitter.com/6BXVyXNvy9 — Global Breaking News (@GBNReports) 1 січня 2020 р.

«Оснащені залізними прутами молоді люди напали на пожежну бригаду. Вони чіплялися за пожежну вантажівку, по якій вони поцілили металевими ломами», - зазначив Тьєррі Карбінер, президент департаменту пожежно-рятувальної служби.

Він також опублікував у соціальних мережах фотографії транспортного засобу з розбитими вікнами.

Заступник мера Страсбурга з питань безпеки Робер Ерман зазначив, що подібної ситуації у місті не було досить давно.

«У нас ніколи не було такої ситуації вже багато років. Я ніколи не бачив, щоб так робили: машини підпалювали на парковках під вікнами будинків. Усі квартали Страсбурга були так чи інакше зачеплені заворушеннями», - сказав Ерман.

Також, кілька співробітників правоохоронних органів отримали поранення в ході придушення заворушень. Спалахи заворушень у Страсбурзі тривали майже до ранку.

Крім того, ЗМІ повідомляють про мінімум одного постраждалого від вибуху автомобіля. Схожі інциденти були зафіксовані у містах Оберні, Мюлуз, Мютціг, Селестат і Барре.