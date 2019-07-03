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    Під час ліквідації пожежі в центрі Києва виявлено тіло чоловіка

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    Під час ліквідації пожежі в центрі Києва виявлено тіло чоловіка

    Пожежа сталася в одноповерховій недіючій будівлі

    У вівторок, 2 липня, сталася пожежа в одноповерховій недіючій будівлі на вул. Золотоустівська, 4. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 20:56.

    На місце події прибули бійці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, в будівлі горіло сміття на площі 20 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі.

    О 21:20 бійці локалізували пожежу, а о 21:29 ліквідували.

    На місці пожежі працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 10 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня у Києві було ліквідовано 167 пожеж. Протягом даного періоду на пожежах загинуло 2 особи, 1 людину травмовано.

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