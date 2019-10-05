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    Події в Україні

    Оприлюднено ім’я загиблого на Донбасі українського військового

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    <p>Олег Ремінний, 1 Окрема танкова Сіверська бригада</p> - Оприлюднено ім’я загиблого на Донбасі українського військового

    Олег Ремінний, 1 Окрема танкова Сіверська бригада

    Фото: Facebook

    Боєць з перших днів, разом з бригадою, боронив кордони країни на Донбасі

    4 жовтня на Донбасі, внаслідок ворожого обстрілу, загинув боєць 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.

    Про це повідомляє 1-ша окрема танкова Сіверська бригада у Facebook.

    «Із тяжким серцем повідомляємо, що 4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув наш побратим і друг, старший солдат Олег Володимирович Ремінний», – повідомили у бригаді.

    Олег Ремінний родом зі Шполи, що на Черкащині, призивався на службу у 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, і з перших днів, разом з бригадою, боронив кордони країни на Донбасі.

    «Він був щирим, він був справжнім… Він прагнув миру і для цього виборював Перемогу… Він віддав своє життя за те, у що вірив – за Україну, за свободу і честь українського народу… Олег загинув… Не стало одного з найкращих синів України…Йому було лише 33… І назавжди залишиться…», – написали побратими загиблого бійця.

    Як повідомлялося, 4 жовтня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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