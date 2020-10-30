У суддів, що скасували е-декларування, був конфлікт інтересів – представник президента в КС

«Парадокс: самі судді вважають, що конфлікт інтересів є, а суд, з якого вони складаються, вважає, що ні»

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що судді, які прийняли рішення про скасування е-декларування говорили про конфлікт інтересів.

В інтерв’ю «Главкому» Веніславський додає, що судді при прийнятті цього рішення керувалися особистими інтересами.

«Це рішення було прийняте судом в умовах навіть не потенційного, а реального конфлікту інтересів кількох суддів. Саме таку позицію підтверджує і той факт, що 7 жовтня 13 з 15 суддів КС самі написали заяви про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. Тобто вони чудово розуміли, що знаходяться в умовах конфлікту інтересів, але корпоративна солідарність дозволила більшості з цих 13 потім ухвалити рішення, що конфлікту немає. Тобто парадокс: самі судді вважають, що конфлікт інтересів є, а суд, з якого вони складаються, вважає, що ні», – сказав нардеп.

Крім того, під підозрою за статтею за недостовірне декларування ходили тільки двоє суддів – Ірина Завгородня та Сергій Головатий.

За словами Веніславського, підозра судді Головатого не набула чинності.

«Повідомлено про підозру тільки судді Завгородній і, за інформацією НАЗК, була фактично готова підозра для судді Головатого. Але тепер вона не може бути пред’явлена, бо відповідна стаття Кримінального кодексу втрачає чинність», – пояснив представник КСУ.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.