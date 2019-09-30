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    У Сумах водій авто, у якому були двоє дітей, врізався у стовп

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    <p>ДТП сталася на вулиці Героїв Крут</p> - У Сумах водій авто, у якому були двоє дітей, врізався у стовп

    ДТП сталася на вулиці Героїв Крут

    Фото: Патрульна поліція Сумської області

    Внаслідок ДТП постраждали чотири людини

    У Сумах водій автомобіля Ford протаранив електроопору, в результаті аварії постраждали чотири людини, серед них двоє дітей.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Сумської області.

    «29 вересня, близько 16-ї години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП. Попередньо відомо, що 29-річний водій, рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням, після чого допустив наїзд на електроопору», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок ДТП водій та троє пасажирів, серед яких діти 4 та 6 років, отримали тілесні ушкодження. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні.

    Обставини ДТП з’ясовуються.

    Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

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