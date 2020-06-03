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    У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч

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    У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч - У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч
    У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч

    Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей

    Станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусного захворювання Covid-19 перевищила 380 тисяч.

    Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

    Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей, одужали більш ніж 2,7 мільйона.

    Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.

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    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727
    США хвороби коронавірус
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