У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч
У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч
Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей
Станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусного захворювання Covid-19 перевищила 380 тисяч.
Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей, одужали більш ніж 2,7 мільйона.
Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.
Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).
Коронавірус в Україні
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Всього24340
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Хворіють13535
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Одужали10078
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Померли727