У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч



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У світі кількість померлих від Covid-19 перевищила 380 тисяч

Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей

Станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусного захворювання Covid-19 перевищила 380 тисяч.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей, одужали більш ніж 2,7 мільйона.

Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.

Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727