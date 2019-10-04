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    Технології

    У Таїланді чоловік загинув уві сні через смартфон на зарядці

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    25-річний Састре Моїн грав у онлайн-гру на телефоні лежачи в ліжку - У Таїланді чоловік загинув уві сні через смартфон на зарядці
    25-річний Састре Моїн грав у онлайн-гру на телефоні лежачи в ліжку

    Поліція назвали причиною смерті ураження електричним струмом

    У Таїланді у місті Чонбурі чоловік загинув уві сні через смартфон, що був підключений до електромережі. 

    Про це пише Daily Mail.

    Зазначається, що 25-річний Састре Моїн грав у онлайн-гру на телефоні лежачи в ліжку.

    «Смартфон від підключив на зарядку. Згодом він заснув у процесі гри, тож телефон залишився у його руках. Наступного ранку тітка тайця під час прибирання помешкання знайшла його тіло у ліжку», - йдеться у повідомленні.

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    Жінка розповіла, що Моїн був фіолетового кольору, а поруч із лівою рукою лежав дріт із чорними слідами. Вона відімкнула електрику в будинку і викликала поліцію.

    Жінка пояснила правоохоронцям, що чоловік часто засинав із гаджетами в руках.

    Поліція назвали причиною смерті ураження електричним струмом.

    Нагадаємо, 30 вересня у Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку: що відомо.

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