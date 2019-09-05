Жертвами шторму у Таїланді вже стали 16 осіб
В частині Таїланду все ще йдуть зливи
Через поєднання тропічного шторму на півночі Таїланду з сезонним мусоном сталася повінь у 31 провінції
У Таїланді через шторм Подул і сезонний мусон загинули 16 осіб. Про це повідомляє The National Thailand.
«Через поєднання тропічного шторму Подул на півночі Таїланду з сезонним мусоном на півдні - сталася повінь у 31 провінції, внаслідок чого зареєстрували 16 смертей у період з 29 серпня по 5 вересня. Постраждали 102 074 домогосподарства», - повідомив глава департаменту з попередження стихійних лих і пом'якшення їх наслідків Чаяфол Тітісак.
Також він додав, що в частині країни все ще йдуть зливи, які створюють ризик раптових повеней і зсувів.
Всього евакуювали 1438 людей.
До слова, щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.
Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.
Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.
Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.