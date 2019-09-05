Жертвами шторму у Таїланді вже стали 16 осіб



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В частині Таїланду все ще йдуть зливи

Через поєднання тропічного шторму на півночі Таїланду з сезонним мусоном сталася повінь у 31 провінції

У Таїланді через шторм Подул і сезонний мусон загинули 16 осіб. Про це повідомляє The National Thailand.

«Через поєднання тропічного шторму Подул на півночі Таїланду з сезонним мусоном на півдні - сталася повінь у 31 провінції, внаслідок чого зареєстрували 16 смертей у період з 29 серпня по 5 вересня. Постраждали 102 074 домогосподарства», - повідомив глава департаменту з попередження стихійних лих і пом'якшення їх наслідків Чаяфол Тітісак.

Також він додав, що в частині країни все ще йдуть зливи, які створюють ризик раптових повеней і зсувів.

Всього евакуювали 1438 людей.

До слова, щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.