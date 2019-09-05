  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Жертвами шторму у Таїланді вже стали 16 осіб

    • Розсилка
    <p>В частині Таїланду все ще йдуть зливи</p> - Жертвами шторму у Таїланді вже стали 16 осіб

    В частині Таїланду все ще йдуть зливи

    Через поєднання тропічного шторму на півночі Таїланду з сезонним мусоном сталася повінь у 31 провінції

    У Таїланді через шторм Подул і сезонний мусон загинули 16 осіб. Про це повідомляє The National Thailand.

    «Через поєднання тропічного шторму Подул на півночі Таїланду з сезонним мусоном на півдні - сталася повінь у 31 провінції, внаслідок чого зареєстрували 16 смертей у період з 29 серпня по 5 вересня. Постраждали 102 074 домогосподарства», - повідомив глава департаменту з попередження стихійних лих і пом'якшення їх наслідків Чаяфол Тітісак.

    Також він додав, що в частині країни все ще йдуть зливи, які створюють ризик раптових повеней і зсувів.

    Всього евакуювали 1438 людей.

    До слова, щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

    Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

    Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

    Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

    Читайте також
    стихійні лиха Таїланд смерть шторм ураган повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ