У «Тедіс Україна» понад 70% працівників вакциновано від Covid-19

«Вакцинація співробітників «Тедіс Україна» – це наш внесок у боротьбу країни проти коронавірусної інфекції»

За підсумками 2021 року в компанії «Тедіс Україна» повністю вакциновано від Covid-19 понад 70% персоналу, тобто більше ніж 1600 працівників. Як повідомляють «Українські новини» із посиланням на пресслужбу FMCG-дистриб’ютора, таких результатів вдалося досягти завдяки організації корпоративної вакцинації в офісах компанії у Києві та Одесі, а також у 32 регіональних структурних підрозділах по всій Україні. Компанія також надала можливість вакцинуватися разом із співробітниками членам їхніх сімей.

«Вакцинація співробітників «Тедіс Україна» – це не лише турбота про здоров'я співробітників та їхні сім'ї. Це наш внесок у боротьбу країни проти коронавірусної інфекції. Зі свого боку ми забезпечили все необхідне, щоб кожен бажаючий співробітник, а також члени його сім'ї могли отримати дві дози вакцини проти Covid-19», – наголосив генеральний директор компанії «Тедіс Україна» Тарас Корніяченко.

Раніше компанія «Тедіс Україна» надіслала один мільйон гривень на тестування співробітників Covid-19 у рамках корпоративного медичного страхування. Також у страховий пакет кожного співробітника було включено опцію субліміту на лікування від коронавірусної інфекції в умовах медичного стаціонару.

Також компанія «Тедіс Україна» передала 38 лікарням понад 100 тисяч наборів, що складаються з масок та рукавичок, а також майже 2500 «наборів лікарів», до яких увійшли маска FPP3, бахіли, окуляри на загальну суму 3 мільйони гривень

Нагадаємо, мажоритарним акціонером компанії «Тедіс Україна» є бізнесмен Борис Кауфман.