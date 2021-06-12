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    У Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів

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    Жертва стрілянини в Техасі - У Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів
    Жертва стрілянини в Техасі
    Фото: 24newshd.tv

    Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані

    У місті Остін, що у штаті Техас у США, невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі. Наразі відомо про не менше ніж 13 поранених, повідомляє Associated Press.

    За словами начальника поліції Остіна Джозефа Чакона, стріляв чоловік, але з яких мотивів, поки що невідомо. Наразі поліцейські вивчають відео з камер спостереження та інші докази.

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    Стрілянина сталася в популярному районі з барами і ресторанами.

    Тим часом, двоє з 13-ти поранених перебувають у критичному стані.

    «Наші офіцери відреагували дуже швидко. Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя багатьох із цих постраждалих», – зазначив Джозеф Чакон.

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    Він також підкреслив, що деякі офіцери самі возили пацієнтів до лікарні через хаос, що виник на місці стрілянини.

    Як повідомлялося раніше, учениця 6-го класу середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.
    Теги: США чоловік стрілянина
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    У Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів