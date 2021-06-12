У Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів

Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані

У місті Остін, що у штаті Техас у США, невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі. Наразі відомо про не менше ніж 13 поранених, повідомляє Associated Press.

За словами начальника поліції Остіна Джозефа Чакона, стріляв чоловік, але з яких мотивів, поки що невідомо. Наразі поліцейські вивчають відео з камер спостереження та інші докази.

Стрілянина сталася в популярному районі з барами і ресторанами.

Тим часом, двоє з 13-ти поранених перебувають у критичному стані.

«Наші офіцери відреагували дуже швидко. Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя багатьох із цих постраждалих», – зазначив Джозеф Чакон.

Він також підкреслив, що деякі офіцери самі возили пацієнтів до лікарні через хаос, що виник на місці стрілянини.