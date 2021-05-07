Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб
Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий
Учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє ABC News.
Учениця 6-го класу вранці відкрила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі.
Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.
Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні.
У школярів - серйозніші поранення. Обоє залишаються в лікарні. Можливо, їм потрібні будуть операції.
Мотив злочину поки невідомий.
Нагадаємо, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.
Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.
В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.
В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Він убив тата та матір через прохання погуляти з собакою.