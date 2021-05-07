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    Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб

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    Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий - Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб
    Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий
    Фото: АР

    Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий

    Учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє ABC News.

    Учениця 6-го класу вранці відкрила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі.

    Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.

    Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні.

    У школярів - серйозніші поранення. Обоє залишаються в лікарні. Можливо, їм потрібні будуть операції.

    Мотив злочину поки невідомий.

    Нагадаємо, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

    Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.

    В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

    В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Він убив тата та матір через прохання погуляти з собакою.

    Теги: США стрілянина
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