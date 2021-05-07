Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб

Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий

Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий

Учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє ABC News.

Учениця 6-го класу вранці відкрила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі.

Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.

Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні.

У школярів - серйозніші поранення. Обоє залишаються в лікарні. Можливо, їм потрібні будуть операції.

Мотив злочину поки невідомий.

Нагадаємо, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.

В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Він убив тата та матір через прохання погуляти з собакою.