Стрілянина в Філадельфії: семеро людей отримали поранення

У Філадельфії семеро людей отримали поранення при стрілянині біля бару

Семеро осіб, які постраждали, госпіталізували, стан чотирьох із них оцінюється як критичний

В американському місті Філадельфія невідомий відкрив стрілянину біля спорт-бару. В результаті було поранено семеро осіб .

Про це повідомляє місцеве видання Philadelphia Inquirer.

За інформацією поліції, НП сталася в п'ятницю о 20.00 за місцевим часом. У барі зав'язалася сварка і незабаром пролунали постріли.

Видання зазначає, що всіх сімох осіб, які постраждали в результаті стрілянини, відправлено до лікарень, при цьому стан чотирьох оцінюється як критичний.

«Всі поранені - чоловіки. На місці інциденту правоохоронці виявили 21 гільзу», - зазначає видання.

Нагадаємо, цього тижня у трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули восьмеро людей.

За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.

Згодом президент США Джо Байден вилетів до Атланти. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.