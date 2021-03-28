  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Стрілянина в Філадельфії: семеро людей отримали поранення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Філадельфії семеро людей отримали поранення при стрілянині біля бару - Стрілянина в Філадельфії: семеро людей отримали поранення
    У Філадельфії семеро людей отримали поранення при стрілянині біля бару

    Семеро осіб, які постраждали, госпіталізували, стан чотирьох із них оцінюється як критичний

    В американському місті Філадельфія невідомий відкрив стрілянину біля спорт-бару. В результаті було поранено семеро осіб .

    Про це повідомляє місцеве видання Philadelphia Inquirer.

    За інформацією поліції, НП сталася в п'ятницю о 20.00 за місцевим часом. У барі зав'язалася сварка і незабаром пролунали постріли.

    Видання зазначає, що всіх сімох осіб, які постраждали в результаті стрілянини, відправлено до лікарень, при цьому стан чотирьох оцінюється як критичний.

    «Всі поранені - чоловіки. На місці інциденту правоохоронці виявили 21 гільзу», - зазначає видання.

    6skmliqsfre3ribglu6vhaljai

    Нагадаємо, цього тижня у трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули восьмеро людей.

    За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.

    Згодом президент США Джо Байден вилетів до Атланти. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.

    Теги: США стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies