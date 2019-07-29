«Смотрящі» вже не заробляють на вугіллі для «Центренерго» - представник Зеленського



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В «Центренерго» входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС

Вугілля вже закупають без «прокладок»

Вугілля для «Центренерго» вже поставляється без посередників. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

«Що я зробив — це перевірив протягом останніх тижнів те, як вони купують вугілля. Те, що я побачив — вугілля вони купують напряму, без прокладок. Ніякого нового «шахтарськтрансу» там не з’явилося… З того, що я бачу на сьогодні, ніякі «смотрящі» не заробляють на поставках вугілля з державних шахт на Центренерго», - сказав Герус.

Також він зазначив, що Віталія Кропачова, який був головним поставником вугілля, на держпідприємствах вже немає.

Щодо того, що на «Центренерго» з’явився «смотрящій» від Ігоря Коломойського, Герус сказав, що не може це перевірити.

«Якщо у когось є факти з назвами компаній, цифрами, то прошу їх мені надати, поки такого ніхто не зміг надати, лише абстрактні загально-політичні розмови», - прокоментував представник президента.

Також він допускає, що деякі вугільні підприємства потрібно приєднати до «Центренерго» і потім їх разом приватизувати. «Бо без сировинної бази в умовах монополізованого ринку вугілля дуже важко знайти інвестора на «Центренерго». Навіть із сировинною базою також буде непросто, бо, наприклад, у європейців інтерес до вугільних історій знизився, тренд на декарбонізацію. Але нам дійсно важливо знайти іноземних інвесторів, це пріоритет», - пояснив Герус.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв, що доручить Фонду державного майна і Мінекономрозвитку розібратися, чому «Центренерго» ігнорує пропозиції державних вугледобувних підприємств і віддає перевагу продукції приватних компаній.