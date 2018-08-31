У торговому центрі в Торонто пролунала стрілянина, відвідувачів евакуювали



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Фото: СР24 Торговий центр буде закритий до 10.00 наступного дня

У стрілянині підозрюють двох молодих людей у віці близько 20 років

В одному з найбільших торгових центрів Торонто Yorksdale невідомі відкрили стрілянину, людей евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє міський відділ поліції у Twitter.

В результаті інциденту допомога медиків знадобилася одній людині, але, як уточнили в поліції, це прямо не пов'язано зі стріляниною.

Інцидент стався в східній частині торгового центру. За словами поліцейських, відбулася сварка між двома чоловіками, пролунало два постріли. У стрілянині підозрюють двох молодих людей у віці близько 20 років.

На сторінці торгового центру у Twitter повідомляється, що торговий центр буде закритий до 10.00 наступного дня, щоб дозволити поліцейським провести розслідування.

Також правоохоронці поінформували, що клієнти і співробітники можуть отримати доступ до своїх транспортних засобів на підземній парковці.

Нагадаємо, напередодні в одній зі шкіл Сан-Франциско сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина дістала незначні поранення.