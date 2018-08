У Сан-Франциско сталася стрілянина у школі, є поранений

Трьох підозрюваних у стрілянині затримали

В одній зі шкіл Сан-Франциско сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина дістала незначні поранення.

Про це повідомляє АВС.

Трьох підозрюваних у стрілянині затримали. Джерела телеканалу в правоохоронних органах повідомляють, що нападники ховалися всередині школи.

На опублікованих відео видно, як десятки озброєних поліцейських заходять до будівлі закладу. Вони проходили від класу до класу, оглядаючи приміщення.

A large number of officers have gone into #SF's Balboa High School, where students are currently on #lockdown. Live video and updates here: https://t.co/9imzhvAjNl pic.twitter.com/PZpJDjFMm0