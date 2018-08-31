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    У світі

    У Сан-Франциско сталася стрілянина у школі, є поранений

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    Район навчального закладу оточений силовиками <div></div> - У Сан-Франциско сталася стрілянина у школі, є поранений
    Район навчального закладу оточений силовиками

    Трьох підозрюваних у стрілянині затримали

    В одній зі шкіл Сан-Франциско сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина дістала незначні поранення.

    Про це повідомляє АВС.

    Трьох підозрюваних у стрілянині затримали. Джерела телеканалу в правоохоронних органах повідомляють, що нападники ховалися всередині школи.

    На опублікованих відео видно, як десятки озброєних поліцейських заходять до будівлі закладу. Вони проходили від класу до класу, оглядаючи приміщення.

    Під час інциденту учні були у школі. Поліція повідомляє, що вони у безпеці.

    Однак батькам поки не дозволили забрати дітей додому, оскільки район навчального закладу оточений силовиками.

    До слова, напередодні у Дагестані невідомий обстріляв поліцейських, які попросили його показати свої документи.

    Джерело: Громадське

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