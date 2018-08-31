У Сан-Франциско сталася стрілянина у школі, є поранений
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Розсилка
Трьох підозрюваних у стрілянині затримали
В одній зі шкіл Сан-Франциско сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина дістала незначні поранення.
Про це повідомляє АВС.
Трьох підозрюваних у стрілянині затримали. Джерела телеканалу в правоохоронних органах повідомляють, що нападники ховалися всередині школи.
На опублікованих відео видно, як десятки озброєних поліцейських заходять до будівлі закладу. Вони проходили від класу до класу, оглядаючи приміщення.
A large number of officers have gone into #SF's Balboa High School, where students are currently on #lockdown. Live video and updates here: https://t.co/9imzhvAjNl pic.twitter.com/PZpJDjFMm0— ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.
Під час інциденту учні були у школі. Поліція повідомляє, що вони у безпеці.
Однак батькам поки не дозволили забрати дітей додому, оскільки район навчального закладу оточений силовиками.
Heavy police presence at #SF's Balboa High School. A live look from SKY7 and the latest details here: https://t.co/mrXYMNTrB0 pic.twitter.com/3Ly1NeHTWt— ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.
До слова, напередодні у Дагестані невідомий обстріляв поліцейських, які попросили його показати свої документи.
Джерело: Громадське