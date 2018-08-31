У Сан-Франциско сталася стрілянина у школі, є поранений



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Район навчального закладу оточений силовиками

Трьох підозрюваних у стрілянині затримали

В одній зі шкіл Сан-Франциско сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина дістала незначні поранення.

Про це повідомляє АВС.

Трьох підозрюваних у стрілянині затримали. Джерела телеканалу в правоохоронних органах повідомляють, що нападники ховалися всередині школи.

На опублікованих відео видно, як десятки озброєних поліцейських заходять до будівлі закладу. Вони проходили від класу до класу, оглядаючи приміщення.

A large number of officers have gone into #SF's Balboa High School, where students are currently on #lockdown. Live video and updates here: https://t.co/9imzhvAjNl pic.twitter.com/PZpJDjFMm0 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.

Під час інциденту учні були у школі. Поліція повідомляє, що вони у безпеці.

Однак батькам поки не дозволили забрати дітей додому, оскільки район навчального закладу оточений силовиками.

Heavy police presence at #SF's Balboa High School. A live look from SKY7 and the latest details here: https://t.co/mrXYMNTrB0 pic.twitter.com/3Ly1NeHTWt — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.

До слова, напередодні у Дагестані невідомий обстріляв поліцейських, які попросили його показати свої документи.

Джерело: Громадське